В Рязанской области снизилась заболеваемость коронавирусом
За неделю в Рязанской области коронавирусом заболели 144 человека, 12 из госпитализированы. За тот же период от болезни выздоровели 178 рязанцев.
В Рязанской области снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает сервис «Объясняем РФ».
За неделю в Рязанской области коронавирусом заболели 144 человека, 12 из госпитализированы. За тот же период от болезни выздоровели 178 рязанцев.
Напомним, на прошлой неделе коронавирусом заболели 148 человек.