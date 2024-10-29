В Рязанской области расширят категории лиц, имеющих право на выплаты СВО
Право на материальную помощь в связи с ранением получат военнослужащие или иные лица, а также семьи погибших, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения.
Рязанское правительство поддержало расширение категорий лиц, участвующих в задачах СВО и имеющих право на меры поддержки. Соответствующее решение власти приняли за заседании областного правительства во вторник, 29 октября.
Отмечается, что право на матпомощь в связи с ранением получат военнослужащие или иные лица, а также семьи погибших, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения.