В Рязанской области продлили единовременные выплаты при рождении ребенка
20 тысяч продолжат выплачивать всем семьям при рождении ребенка, а 50 тысяч — молодым (родителям до 25 лет).
В Рязанской области продлили единовременные выплаты при рождении ребенка. Во вторник, 29 октября власти приняли решение на заседании правительства.
20 тысяч продолжат выплачивать всем семьям при рождении ребенка, а 50 тысяч — молодым (родителям до 25 лет).
Министр труда и социальной защиты населения региона Денис Тараканов отметил, что в 2024 году выплату получили уже четыре тысячи семей.
Губернатор Павел Малков назвал меру «правильной и востребованной».
Ранее сообщалось о планах продлить выплату до 2026 года.
Для получения денег заявитель должен предоставить реквизиты своего счета в отделе соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или по почте. При этом, надо успеть это сделать в течение шести календарных месяцев со дня рождения ребенка.