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В Рязанской области продлили единовременные выплаты при рождении ребенка
20 тысяч продолжат выплачивать всем семьям при рождении ребенка, а 50 тысяч — молодым (родителям до 25 лет).

В Рязанской области продлили единовременные выплаты при рождении ребенка. Во вторник, 29 октября власти приняли решение на заседании правительства.

20 тысяч продолжат выплачивать всем семьям при рождении ребенка, а 50 тысяч — молодым (родителям до 25 лет).

Министр труда и социальной защиты населения региона Денис Тараканов отметил, что в 2024 году выплату получили уже четыре тысячи семей.

Губернатор Павел Малков назвал меру «правильной и востребованной».

Ранее сообщалось о планах продлить выплату до 2026 года.

Для получения денег заявитель должен предоставить реквизиты своего счета в отделе соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или по почте. При этом, надо успеть это сделать в течение шести календарных месяцев со дня рождения ребенка.