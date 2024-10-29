В Рязанской области на 22% снизилось количество фальшивых денег

Отмечается, что чаще среди подделок встречаются купюры номиналом 5 000 рублей.

В Рязанской области на 22% снизилось количество фальшивых денег. Об этом сообщает сайт рязанского отделения Банка России.

По данным регионального регулятора, с января по сентябрь 2024 года в банковской системе региона нашли 69 поддельных денежных знаков. Это на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди фальшивых купюр одна 100 долларов США, остальные — рубли.

Отмечается, что чаще среди подделок встречаются купюры номиналом 5 000 рублей.

Помимо этого, с начала года в обороте выявили шесть фальшивых монет номиналом пять рублей и три монеты номиналом 10 рублей.