В Рязани задержали 39-летнего рецидивиста за кражу денег с банковской карты
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали мужчину за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила, что потеряла свою банковскую карту, не успела ее вовремя заблокировать.
В течение суток со счета списалось более шести тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что карту нашел 39-летний рецидивист. Его задержали.
Возбуждено уголовное дело.