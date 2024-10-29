В Рязани задержали 39-летнего рецидивиста за кражу денег с банковской карты

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила, что потеряла свою банковскую карту, не успела ее вовремя заблокировать.

В течение суток со счета списалось более шести тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что карту нашел 39-летний рецидивист. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.