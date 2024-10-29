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В Рязани родился малыш с четырехкратным обвитием пуповины вокруг шеи
В настоящее время он чувствует себя хорошо. Мать вместе с ребенком выписаны домой.

В рязанском перинатальном центре родился малыш с четырехкратным обвитием пуповины вокруг шеи. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

«Частота обвития пуповины колеблется от 9,23 до 33,72% родов. Чаще всего речь идет об однократном обвитии примерно в 22%, двух-, трех-, четырехкратное уже реже— соответственно в 3%, 0,5%, 0,07% наблюдений», — пояснили в сообщении.

Отмечается, что новорожденный рязанец появился на свет с оценкой по Апгар 7/8 баллов.

В настоящее время он чувствует себя хорошо. Мать вместе с ребенком выписаны домой.