В Рязани осудят 62-летнего мужчину за наезд на пешехода

В июне 2024 года водитель легкого автомобиля, двигаясь задним ходом на проезжей части улицы Цветной бульвар, нарушил ПДД и наехал на пешехода. Житель пострадал.

В Рязани осудят 62-летнего мужчину за наезд на пешехода. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в июне 2024 года водитель легкого автомобиля, двигаясь задним ходом на проезжей части улицы Цветной бульвар, нарушил ПДД и наехал на пешехода. Житель пострадал.

В прокуратуре Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. 62-летний житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до двух лет тюрьмы и лишение прав.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.