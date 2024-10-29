В Рязани начнут выпускать и ремонтировать МАЗы

На производственных площадках в Рязани планируется как выпускать технику МАЗ, так и осуществлять ее ремонт и сервисное обслуживание.

В Рязани начнут выпускать и ремонтировать МАЗы. Об этом сообщает белорусское издание « Белта » со ссылкой на директора компании «Рязань МАЗ сервис» Дмитрия Волчкова.

По его словам, компания обсуждает вопрос о создании совместного производства с МАЗ. Волчков пояснил, что на производственных площадках в Рязани планируется как выпускать технику МАЗ, так и осуществлять ее ремонт и сервисное обслуживание.

«МАЗ — это крепкая машина, которая нужна различным отраслям. Она проста в обслуживании, поэтому многие потребители выбирают ее, несмотря на китайскую конкуренцию — отметил гендиректор.

Фото: «Белта»