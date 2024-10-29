В российском регионе продавать алкоголь по будням будут только два часа в день
Глава региона объясняет эти меры смертностью от алкоголя и распространением алкоголизма в области.
В российском регионе продавать алкоголь по будням будут только два часа с 12.00 до 14.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Вологодской области.
Отмечается, что изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Глава региона объясняет эти меры смертностью от алкоголя и распространением алкоголизма в области.
В выходные и праздники сохранится обычный режим торговли.