В России предложили женщин перевести на «удаленку» для повышения рождаемости

Предложение касается в первую очередь бухгалтеров, маркетологов и айтишниц.

В России предложили женщин перевести на «удаленку» для повышения рождаемости. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на активистов движения «Ветераны России».

Отмечается, что документ направили в Госдуму, Совфед и в администрацию президента.

Предложение касается в первую очередь бухгалтеров, маркетологов и айтишниц.

По данным авторов, женщины на удаленке чаще становятся мамами.