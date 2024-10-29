В России предложили женщин перевести на «удаленку» для повышения рождаемости
Предложение касается в первую очередь бухгалтеров, маркетологов и айтишниц.
В России предложили женщин перевести на «удаленку» для повышения рождаемости. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на активистов движения «Ветераны России».
Отмечается, что документ направили в Госдуму, Совфед и в администрацию президента.
Предложение касается в первую очередь бухгалтеров, маркетологов и айтишниц.
По данным авторов, женщины на удаленке чаще становятся мамами.