В России начали наносить QR-коды на памятники усопших

Родственники погибших будут самостоятельно выбирать, куда будет вести ссылка на QR-коде.

В России начали наносить QR-коды на памятники усопших. Об этом сообщает Shot.

Новшество заметили на выставке «Некрополь-2024». Отмечается, что родственники погибших будут самостоятельно выбирать, куда будет вести ссылка на QR-коде.

«Это может быть фото, видео или трогательный рассказ из жизни. QR-коды хранятся 104 года с возможностью продления», — отметили создатели.