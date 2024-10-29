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В России хотят ввести фиксированные цены на авиабилеты
По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, цены на билеты не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам.

В России хотят ввести фиксированные цены на авиабилеты. С предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщило РИА Новости во вторник, 29 октября.

По его мнению, цены на билеты не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам. Депутат считает, что Правительство России, Федеральная антимонопольная служба должны поддержать инициативу фиксированных цен на авиабилеты.

«Цена на авиабилеты не должна быть плавающей. Авиакомпании до сих пор занимаются ценовыми спекуляциями. Это должно быть запрещено законом», — отметил Хамзаев.