В Пермском крае восьмиклассник убил свою мать ножом

В Пермском крае восьмиклассник убил свою мать ножом. Об этом 28 октября сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, 16-летний подросток из населенного пункта Ергач поругался дома с братом. Мальчик в порыве гнева взял нож и попытался ударить родственника. В этот момент в комнату зашла их 39-летняя мать. Она смогла остановить сына, но он накинулся на женщину и нанес ей удар ножом в грудь. 39-летняя жительница умерла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что подростка задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.