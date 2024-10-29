В Госдуме предложили освободить старших по дому от уплаты НДФЛ

Зарплату управдомов хотят назвать вознаграждением, который не облагается налогом.

В Госдуме предложили освободить старших по дому от уплаты НДФЛ. Об этом пишет Лента.ру.

Отмечается, что на этой должности люди получают зарплату, которая зависит от числа квартир в доме. Они оплачивают НДФЛ 13% и еще страховой взнос в размере 30%.

По данным авторов проекта, обычно должности старших по дому занимают пенсионеры.

Поэтому зарплату управдомов хотят назвать вознаграждением, который не облагается налогом.