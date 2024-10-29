В ГАИ сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом на Окружной в Рязани
Авария произошла 29 октября. На Окружной дороге в Рязани грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.
В ГАИ сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом на Окружной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла 29 октября. На Окружной дороге в Рязани грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.
Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.