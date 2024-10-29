В центре Рязани поймали пьяного 36-летнего жителя Урюпинска за рулем иномарки

Установлено, что мужчину уже ловили пьяным за рулем автомобиля в Московской области.

В центре Рязани поймали пьяного 36-летнего жителя Урюпинска за рулем иномарки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС на улице Мюнстерской заметил «Фольксваген Туарег», водитель не мог справиться с управлением. За рулем оказался 36-летний житель Урюпинска.

При общении с мужчиной патрульные обнаружили признаки опьянения. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.

Установлено, что мужчину уже ловили пьяным за рулем автомобиля в Московской области.

На него составили протокол об административном правонарушении.