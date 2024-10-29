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В центре Рязани почти на месяц закроют движение транспорта
На время ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

В центре Рязани закроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за проведения строительных работ на участках автодорог планируется закрытие движение транспорта на участке по улице Лево-Лыбедской — от переулка Войкова до улицы Кремлевский вал и по переулку Войкова — от дома № 59 по улице Щедрина до улицы Лево-Лыбедской с 08:00 31 октября до 18:00 20 ноября.

На время ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.