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В 2024 году шесть детей пострадали за рулем квадроциклов в Рязанской области
Гостехнадзор регулярно проводит рейды совместно с ГАИ. Также ведомство пытается договариваться с дилерскими центрами о том, чтобы регистрировать технику при покупке.

С начала 2024 года в регионе шесть детей получили травмы за рулем квадроциклов. Об этом сообщил начальник рязанского гостехнадзора в области техсостояния самоходных машин и других видов техники Александр Сандрыкин во вторник, 29 октября.

«Помимо взрослых смертей, мы зафиксировали шесть случаев травм у детей на квадроциклах. Тема животрепещущая и актуальная. Мы ушли от карательных мер, используем любую площадку, чтобы предотвратить езду на квадроциклах без навыков управления подобной техникой. Говорим об этой проблеме», — отметил Сандрыкин.

Кроме того, он рассказал, что гостехнадзор регулярно проводит рейды совместно с ГАИ. Также ведомство пытается договариваться с дилерскими центрами о том, чтобы регистрировать технику при покупке.

Напомним, 26 октября на Солотчинском шоссе заметили ребенка за рулем квадроцикла. В конце сентября в Рязанском районе подросток на квадроцикле попал в ДТП.

В начале сентября рязанец перевернулся на квадроцикле с детьми.