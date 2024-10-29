С 2025 года в Рязанской области изменится стоимость госпошлин в ЗАГСе
С 2025 года в Рязанской области изменится стоимость госпошлин в ЗАГСе. Об этом сообщается в официальной группе учреждения. С 1 января 2025 года размер пошлин будет установлен:
- за заключение брака, включая выдачу свидетельства, — 350 рублей;
- за расторжение брака, включая выдачу свидетельств:
- при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, — 5000 рублей с каждого;
- при расторжении брака в судебном порядке — 5000 рублей с каждого;
- при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, — 350 рублей;
- за установление отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства, — 350 рублей;
- за перемену имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о перемене имени, — 5000 рублей;
- за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — 700 рублей;
- за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния — 500 рублей
- за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — 350 рублей.