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С 2025 года в Рязанской области изменится стоимость госпошлин в ЗАГСе

С 2025 года в Рязанской области изменится стоимость госпошлин в ЗАГСе. Об этом сообщается в официальной группе учреждения. С 1 января 2025 года размер пошлин будет установлен:

  • за заключение брака, включая выдачу свидетельства, — 350 рублей;
  • за расторжение брака, включая выдачу свидетельств:
  • при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, — 5000 рублей с каждого;
  • при расторжении брака в судебном порядке — 5000 рублей с каждого;
  • при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, — 350 рублей;
  • за установление отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства, — 350 рублей;
  • за перемену имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о перемене имени, — 5000 рублей;
  • за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — 700 рублей;
  • за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния — 500 рублей
  • за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — 350 рублей.