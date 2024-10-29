С 2025 года в Рязанской области изменится стоимость госпошлин в ЗАГСе

С 2025 года в Рязанской области изменится стоимость госпошлин в ЗАГСе. Об этом сообщается в официальной группе учреждения. С 1 января 2025 года размер пошлин будет установлен: