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Рязанская область вошла в число регионов, в которых запустят дистанционный мониторинг беременных
В настоящее время платформа обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Рязанская область вошла в число регионов, в которых запустят дистанционный мониторинг беременных. Об этом сообщает РИА Новости.

Рязанская область станет одним из семи регионов, где будет запущен проект «Персональный медицинский помощник» для дистанционного мониторинга беременных.

Отмечается, что в настоящее время платформа обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.