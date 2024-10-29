Рязанская область вошла в число регионов, в которых запустят дистанционный мониторинг беременных
В настоящее время платформа обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.
Рязанская область вошла в число регионов, в которых запустят дистанционный мониторинг беременных. Об этом сообщает
Рязанская область станет одним из семи регионов, где будет запущен проект «Персональный медицинский помощник» для дистанционного мониторинга беременных.
Отмечается, что в настоящее время платформа обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.