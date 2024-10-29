Рязанцы рассказали, сталкивались ли они с абьюзом со стороны начальства
18% рязанцев приходилось выслушивать оскорбления, 16% сталкивались с публичной критикой, еще 14% — с психологическим давлением. 11% приходилось выслушивать грубости, 7% терпеть самодурство или высокомерие.
Рязанцы рассказали, сталкивались ли они с абьюзом со стороны начальства. Исследование провел SuperJob.
Отмечается, что 44% жителей рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Чаще всего это сверхурочная работа, работа в выходные и праздники, непрофильные обязанности.
18% рязанцев приходилось выслушивать оскорбления, 16% сталкивались с публичной критикой, еще 14% — с психологическим давлением. 11% приходилось выслушивать грубости, 7% терпеть самодурство или высокомерие.