Рязанцы рассказали, сталкивались ли они с абьюзом со стороны начальства

18% рязанцев приходилось выслушивать оскорбления, 16% сталкивались с публичной критикой, еще 14% — с психологическим давлением. 11% приходилось выслушивать грубости, 7% терпеть самодурство или высокомерие.

Рязанцы рассказали, сталкивались ли они с абьюзом со стороны начальства. Исследование провел SuperJob.

Отмечается, что 44% жителей рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Чаще всего это сверхурочная работа, работа в выходные и праздники, непрофильные обязанности.

18% рязанцев приходилось выслушивать оскорбления, 16% сталкивались с публичной критикой, еще 14% — с психологическим давлением. 11% приходилось выслушивать грубости, 7% терпеть самодурство или высокомерие.