Россиянам рассказали, в каких случаях можно вернуть купленный автомобиль дилеру

Верховный суд разъяснил, если в течение гарантийного срока время, проведенное в сервисе, составит более 30 дней за год, суд должен разрешить владельцу авто вернуть его дилеру.

Россиянам рассказали, в каких случаях можно вернуть купленный автомобиль дилеру. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Верховный суд разъяснил, если в течение гарантийного срока время, проведенное в сервисе, составит более 30 дней за год, суд должен разрешить владельцу авто вернуть его дилеру.

Причем сумма, возвращенная за машину, будет определяться не первоначальным договором купли-продажи, а новой оценкой авто, проведенной в дату суда.