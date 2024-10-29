Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с ноября

Пенсионерам повысят выплаты, комиссия за банковские переводы через СБП изменится, а блогеры будут вынуждены «выйти из тени», чтобы зарабатывать на рекламе.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с ноября. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что жителям, которые в октябре 2024-го отметили 80-летний юбилей, повысят фиксированную выплату к пенсии. На прибавку также могут рассчитывать граждане с I группой инвалидности.

Кроме того, прибавку к пенсии пересчитают шахтерам и летчикам гражданской авиации. Они получают дополнительные выплаты из-за вредных и опасных условий труда.

Кроме того, с 1 ноября владельцы пабликов и каналов с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков будут обязаны передать данные о себе в Роскомнадзор. Иначе им запретят собирать донаты и зарабатывать на рекламе. С таких страниц нельзя будет делать репосты.

Также Центробанк уточнил размеры комиссии за денежные переводы с помощью СБП. По новому закону комиссия за перевод свыше 30 миллионов рублей в месяц между счетами физлиц в разных банках будет достигать 0,5% от размера перевода. Но не более 1 500 рублей за один перевод. С 1 ноября 2024 года банки не будут взимать комиссию за оплату детских садов, а также налогов и штрафов через СБП.

Теперь заниматься майнингом цифровой валюты смогут только юридические лица и ИП, которые зарегистрированы в России и внесены в специальный реестр. Физические лица смогут майнить, только если потребляемая при этом электроэнергия не превышает установленные лимиты.

С 1 ноября противопожарная защита станет лучше. В помещениях, предусмотренных для пребывания от 501 до 1000 человек, должны быть как минимум три эвакуационных выхода. Кроме того, усилие открывания дверей эвакуационных выходов должно быть меньше 50 Нм.

Теперь на особо охраняемых природных территориях начнут проводить постоянные рейды. Раньше плановые и внеплановые проверки были под запретом.