Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

Это произошло на фоне увеличения ключевой ставки до 21%

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы организаций.

Это произошло на фоне увеличения ключевой ставки до 21%.

Отмечается, что банк «ДОМ.РФ» с 28 октября поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых.

ПСБ увеличил ставки по срочным вкладам до 21,6% годовых.

«Абсолют банк» с 29 октября также повысил ставки по популярным вкладам до 22% при размещении средств на полгода.