Российские банки начали поднимать ставки по вкладам
Это произошло на фоне увеличения ключевой ставки до 21%
Российские банки начали поднимать ставки по вкладам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы организаций.
Это произошло на фоне увеличения ключевой ставки до 21%.
Отмечается, что банк «ДОМ.РФ» с 28 октября поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых.
ПСБ увеличил ставки по срочным вкладам до 21,6% годовых.
«Абсолют банк» с 29 октября также повысил ставки по популярным вкладам до 22% при размещении средств на полгода.