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Путин: продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет
Президент назвал одной из целей российского здравоохранения продление «деятельной жизни» людей, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.

Продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин также заявил, что затем продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет.

Президент назвал одной из целей российского здравоохранения продление «деятельной жизни» людей, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.