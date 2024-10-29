Путин: продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет

Президент назвал одной из целей российского здравоохранения продление «деятельной жизни» людей, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.