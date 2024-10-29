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Полицейские задержали 29-летнего рязанца, который избил приятеля
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 29-летнего рязанца, который избил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Отмечается, что инцидент произошел в поселке «Лесное».

В полицию обратился 48-летний местный житель и рассказал, что накануне он встретился с 29-летним знакомым в кафе. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора.

29-летний молодой человек нанес приятелю несколько ударов кулаком в область головы. У пострадавшего диагностировали гематому, рану, множественные переломы костей лицевого скелета и другие травмы.

Возбуждено уголовное дело.