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На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе

Губернатор Павел Малков во вторник, 29 октября, провел очередное заседание правительства региона, на котором заслушал отчеты руководителей министерств и муниципальных образований об исполнении поручений и работе по обращениям граждан в социальных сетях.

Отмечается, что в Кадоме построена станция водоподготовки на улице Луначарского и реконструирована водопроводная сеть на Юбилейной.

Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, в Старожиловскую районную больницу приобретены флюорограф и маммограф по проекту модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Оборудование смонтировали в октябре, сейчас оформляется необходимая документация для ввода его в эксплуатацию. Начать обследование пациентов на нем планируется в ноябре.

В Рыбном с весны заменили более 50 фонарей уличного освещения. В том числе на улицах Большой, МОГЭСа, Путейской, Локомотивной, Юбилейной, во Фрунзенском переулке.

До конца недели планируется восстановить освещение и заменить еще пять фонарей на Кузнецкой. Проведены новые линии освещения на ул. 1-ой Железнодорожной и ул. Электротяговой.

Павел Малков обратил внимание глав администраций всех муниципальных образований региона на обеспечение освещения на улицах в темное время суток. Обращения от жителей поступают из разных муниципалитетов.