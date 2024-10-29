На рязанском складе полицейские нашли более 15 тысяч литров поддельного алкоголя

Общая стоимость изъятой продукции составила более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

На рязанском складе полицейские нашли более 15 тысяч литров поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области при силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии задержали двоих мужчин в возрасте 39 и 54 лет. Их подозревают в незаконном хранении крупной партии фальсифицированной алкогольной продукции.

При осмотре арендованного ими склада и гаражного бокса, расположенных в Московском районе Рязани, полицейские обнаружили этиловый спирт в канистрах и около 23 тысяч бутылок водки и виски якобы известных торговых марок — всего более 15 000 литров. Отмечается, что необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на указанный товар, владельцами не предоставлено.

Общая стоимость изъятой продукции составила более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Всю алкогольную продукцию изъяли. Также в ходе оперативных мероприятий изъяты два автомобиля «Газель», которые использовали мужчины.

Возбуждено уголовное дело.