Минтруда России предложило облегчить получение пенсий военным и добровольцам

Отмечается, что законопроект предлагает назначать пенсию военным со дня установления инвалидности вследствие ранения.

Минтруда России предложило облегчить получение пенсий военным и добровольцам. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что законопроект предлагает назначать пенсию военным со дня установления инвалидности вследствие ранения.

Те же правила предлагают ввести для назначения пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, если они обратятся за выплатой не позднее чем через год со дня потери родственника-бойца.

Проект предполагает упрощение правил наследования пенсионных накоплений для правопреемников участников СВО и павших при выполнении задач на территориях Украины и новых регионов РФ либо «в ходе вооруженной провокации» на государственной границе.