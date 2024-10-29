Малков: важно системно оказывать помощь детям, нуждающимся в протезировании

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с олимпийским чемпионом по легкой атлетике, спортивным директором Всероссийской Федерации легкой атлетики Юрием Борзаковским и руководством благотворительного фонда «Бирюзовый».

Важно системно оказывать помощь детям, нуждающимся в протезировании. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с олимпийским чемпионом по легкой атлетике, спортивным директором Всероссийской Федерации легкой атлетики Юрием Борзаковским и руководством благотворительного фонда «Бирюзовый».

Отмечается, что обсуждались вопросы оказания поддержки детям, которым требуется протезирование конечностей, сотрудничества региона с благотворительным фондом «Бирюзовый».

На сегодняшний день в рамках взаимодействия два ребенка уже получили помощь. Создан реестр детей, которые в ней нуждаются. Речь также шла о взаимодействии с предприятиями области, проведении благотворительных ярмарок, встреч, концертов.

Особое внимание уделили перспективам расширения сотрудничества Рязанской области и фонда «Бирюзовый» с участием Всероссийской Федерации легкой атлетики.

Предложено провести в Рязани Межрегиональный благотворительный забег с приглашением подопечных фонда.

«Важно системно оказывать помощь детям, нуждающимся в протезировании, подключая разные ресурсы. Дальше будем продолжать эту работу. Поддержим проект. Готовы оказать содействие в организации соревнований», — сказал Малков.

Глава региона также рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры в регионе, в том числе при благоустройстве парка в микрорайоне Агропром.