Кадыров приказал чеченским военным не брать в плен солдат ВСУ

Такое заявление глава Чечни сделал в ответ на атаку академии спецназа в Гудермесе.

Кадыров приказал чеченским военным не брать в плен солдат ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Такое заявление глава Чечни сделал в ответ на атаку академии спецназа в Гудермесе. Кадыров заявил, что покажет ВСУ «такое возмездие, которое им и не снилось».

«Они нас укусили, мы уничтожим. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов», — заключил Кадыров.

Ранее Чечню впервые атаковали БПЛА.