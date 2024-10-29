Кадыров приказал чеченским военным не брать в плен солдат ВСУ
Такое заявление глава Чечни сделал в ответ на атаку академии спецназа в Гудермесе.
Кадыров приказал чеченским военным не брать в плен солдат ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Такое заявление глава Чечни сделал в ответ на атаку академии спецназа в Гудермесе. Кадыров заявил, что покажет ВСУ «такое возмездие, которое им и не снилось».
«Они нас укусили, мы уничтожим. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов», — заключил Кадыров.
Ранее Чечню впервые атаковали БПЛА.