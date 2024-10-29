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Госдума приняла закон о сроке до 15 лет за организацию незаконной миграции
Законопроект дополнит статью 322.1 «Организация незаконной миграции», отнеся ее к числу особо тяжких преступлений.

Госдума приняла закон о сроке до 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект дополнит статью 322.1 «Организация незаконной миграции», отнеся ее к числу особо тяжких преступлений.

Наказания установят в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от трех миллионов до пяти миллионов рублей.