Госдума приняла закон о сроке до 15 лет за организацию незаконной миграции

Законопроект дополнит статью 322.1 «Организация незаконной миграции», отнеся ее к числу особо тяжких преступлений.

Госдума приняла закон о сроке до 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект дополнит статью 322.1 «Организация незаконной миграции», отнеся ее к числу особо тяжких преступлений.

Наказания установят в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от трех миллионов до пяти миллионов рублей.