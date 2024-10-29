Госдума приняла закон о допплате за наставничество на работе

Предлагается прописывать в трудовом договоре или дополнительном соглашении содержание, сроки и формы такой работы. Размер оплаты за наставничество будет устанавливаться законами или нормальвными актами.

Госдума приняла закон о допплате за наставничество на работе. Об этом во вторник, 29 октября, сообщило ТАСС.

Предлагается прописывать в трудовом договоре или дополнительном соглашении содержание, сроки и формы такой работы. Размер оплаты за наставничество в госучреждениях и муниципальных учреждениях будет устанавливаться федеральными законами или другими нормативными правовыми актами. В иных организациях выплату могут установить коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Уточняется, что сотрудник сможет отказаться от работы наставником.