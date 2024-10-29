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Ганчев: ВС России заняли выгодные позиции на Купянском направлении
Он подчеркнул, что на этом направлении идет «упорная и тяжелая работа». По его словам, противник видит это, и поэтому оккупационные власти не будут задерживаться в Купянске.

ВС России заняли выгодные позиции на Купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На Купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску», — рассказал Ганчев.

Он подчеркнул, что на этом направлении идет «упорная и тяжелая работа». По его словам, противник видит это, и поэтому оккупационные власти не будут задерживаться в Купянске.