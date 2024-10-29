ФАС обязала рязанское «УРТ» в 7 раз снизить тарифы на размещение волоконно-оптических линий связи

Отмечается, что с 1 ноября 2024 года тарифы снизят с 450 рублей до 65.

ФАС обязала рязанское «УРТ» в 7 раз снизить тарифы на размещение волоконно-оптических линий связи на опорах городской контактной сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 1 ноября 2024 года тарифы снизят с 450 рублей до 65.

Ранее УРТ поясняло, что владеет 20% из размещенных в городе опор и не занимает доминирующее положение на рынке данных услуг.