ФАС обязала рязанское «УРТ» в 7 раз снизить тарифы на размещение волоконно-оптических линий связи
Отмечается, что с 1 ноября 2024 года тарифы снизят с 450 рублей до 65.
ФАС обязала рязанское «УРТ» в 7 раз снизить тарифы на размещение волоконно-оптических линий связи на опорах городской контактной сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что с 1 ноября 2024 года тарифы снизят с 450 рублей до 65.
Ранее УРТ поясняло, что владеет 20% из размещенных в городе опор и не занимает доминирующее положение на рынке данных услуг.