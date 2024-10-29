Эксперты составили список продуктов, которые подорожают в России в 2025 году

Причинами станут высокая инфляция, повышение ключевой ставки и производственных и транспортных расходов.

Эксперты составили список продуктов, которые подорожают до 20% в России в 2025 году. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера.

По его словам, причинами станут высокая инфляция, повышение ключевой ставки и производственных и транспортных расходов.

Отмечается, что стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, говядины — до 700-800 рублей за килограмм, свинины — до 500-600 рублей, помидоров до 150 рублей за кг, картофеля — до 40 рублей.

Кроме того, прогнозируется повышение цен не только на продукты, но и на одежду, обувь.