Экс-начальника одного из муниципальных предприятий Рязани осудят за получение крупной взятки

Общая сумма полученных им денежных средств составила более 1,8 млн рублей.

Экс-начальника одного из муниципальных предприятий Рязани осудят за получение крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, бывший начальник отдела материально-технического снабжения одного из муниципальных предприятий Рязани в период с 2020 по 2023 год получал взятки за заключением с юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем договоров поставки продукции, ее приемку и продолжение договорных отношений.

Общая сумма полученных им денежных средств составила более 1,8 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.