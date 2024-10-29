Экс-начальника одного из муниципальных предприятий Рязани осудят за получение крупной взятки
Общая сумма полученных им денежных средств составила более 1,8 млн рублей.
Экс-начальника одного из муниципальных предприятий Рязани осудят за получение крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, бывший начальник отдела материально-технического снабжения одного из муниципальных предприятий Рязани в период с 2020 по 2023 год получал взятки за заключением с юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем договоров поставки продукции, ее приемку и продолжение договорных отношений.
Общая сумма полученных им денежных средств составила более 1,8 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.