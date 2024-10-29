17 российских телекомпаний потребовали у Google два ундециллиона рублей

ситуация связана с блокировкой их аккаунтов на YouTube. Отмечается, что в деле фигурируют «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия-1», «Россия-24» и другие.

17 российских телекомпаний потребовали у Google два ундециллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, ситуация связана с блокировкой их аккаунтов на YouTube. Отмечается, что в деле фигурируют «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия-1», «Россия-24» и другие.

Суд обязал Google восстановить доступ. Неустойка будет ежедневно расти, пока требования не исполнят.

Справка:

Ундециллион — это единица с 36 нулями.