17 российских телекомпаний потребовали у Google два ундециллиона рублей
ситуация связана с блокировкой их аккаунтов на YouTube. Отмечается, что в деле фигурируют «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия-1», «Россия-24» и другие.
17 российских телекомпаний потребовали у Google два ундециллиона рублей. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, ситуация связана с блокировкой их аккаунтов на YouTube. Отмечается, что в деле фигурируют «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия-1», «Россия-24» и другие.
Суд обязал Google восстановить доступ. Неустойка будет ежедневно расти, пока требования не исполнят.
Справка:
Ундециллион — это единица с 36 нулями.