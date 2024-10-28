Во вторник в Рязанской области ожидается дождь и сильный ветер

Температура воздуха по области ночью составит +3, +8 градусов, днем +6, +11 градусов.

Во вторник в Рязанской области ожидается дождь и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 29 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер южной четверти, ночью 3-8 м/с, днем северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +3, +8 градусов, днем +6, +11 градусов.