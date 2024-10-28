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Во вторник на девяти улицах в Рязани отключат холодную воду
Воды не будет с 9 до 17 часов.

Во вторник, 29 октября, на девяти улицах в Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по адресам:

  • Горького, дома №№ 18, 18 корпус 1;
  • Есенина, дом № 37/2;
  • Театральная площадь, дом № 4;
  • Циолковского, дома №№ 2/6, 4, 4 корпус 1, 6 корпус 3.

Помимо этого, c 09:30 до 17:00 холодную воду отключат на улицах:

  • Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 строение 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 70, 72;
  • Зубковой, дома №№ 1, 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4 корпус 2 (МБУ СШОР Юпитер), 4 корпус 2, 4а (МБДОУ Детский сад № 118), 5, 5 корпус 1, 6, 6а, 6б, 10а, 10б, 10в;
  • Советской Армии, дом № 26 корпус 1;
  • Тимуровцев, дома №№ 11, 12/1;
  • Верхняя, дом № 50 (магазин «Апельсин».