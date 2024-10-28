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В Спасском районе простились с погибшим на СВО Виктором Торбеевым
Торбееву было 60 лет. В сентябре 2023 года Виктор Торбеев заключил контракт с Минобороны. Отмечается, что его сына Илью мобилизовали еще осенью 2022 года.

В Спасском районе простились с погибшим на СВО Виктором Торбеевым. Похороны состоялись 25 октября. Об этом пишет издание «Спасские вести».

Торбееву было 60 лет. Он родился в Казахстане, но позже его семья переехала в Спасск. Некоторое время Виктор Торбеев работал на предприятиях города и района, в том числе электриком на Старостеклянном спиртзаводе. Позднее уехал работать в Подмосковье.

В сентябре 2023 года Виктор Торбеев заключил контракт с Минобороны. Отмечается, что его сына Илью мобилизовали еще осенью 2022 года.

21 сентября 2024 года при выполнении боевых задач гранатометчик штурмовой роты, гвардии рядовой Виктор Торбеев погиб.

Награжден орденом Мужества посмертно. Торбеева похоронили с воинскими почестями.