В Рязанской области водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода
Авария произошла ночью 26 октября в селе Студенки в Александро-Невском районе. Подростка с травмами доставили в Александро-Невскую районную больницу.
В Рязанской области водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода. Об этом сообщает ИД «
Авария произошла ночью 26 октября в селе Студенки в Александро-Невском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части по левой стороне дороги.
Подростка с травмами доставили в Александро-Невскую районную больницу.