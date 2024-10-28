В Рязанской области водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода

Авария произошла ночью 26 октября в селе Студенки в Александро-Невском районе. Подростка с травмами доставили в Александро-Невскую районную больницу.

В Рязанской области водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода. Об этом сообщает ИД « Пресса » со ссылкой на ряжскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла ночью 26 октября в селе Студенки в Александро-Невском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части по левой стороне дороги.

Подростка с травмами доставили в Александро-Невскую районную больницу.