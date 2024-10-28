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В Рязанской области водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода
Авария произошла ночью 26 октября в селе Студенки в Александро-Невском районе. Подростка с травмами доставили в Александро-Невскую районную больницу.

В Рязанской области водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ряжскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла ночью 26 октября в селе Студенки в Александро-Невском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель «Лады» сбил 16-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части по левой стороне дороги.

Подростка с травмами доставили в Александро-Невскую районную больницу.