В Рязанской области с 29 октября изменится расписание пригородных электричек

Отмечается, что на двух участках пройдут ремонтно-путевые работы.

В Рязанской области с 29 октября изменится расписание пригородных электричек. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что на двух участках пройдут ремонтно-путевые работы.

В связи с этим у электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Казанская изменится время отправления и прибытия.

5,7,8,11,13 ноября ряд поездов сообщением Рязань-1 — Узуново и Рязань-1 — Рыбное проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания.