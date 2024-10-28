В Рязанской области с 29 октября изменится расписание пригородных электричек
Отмечается, что на двух участках пройдут ремонтно-путевые работы.
В Рязанской области с 29 октября изменится расписание пригородных электричек. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Отмечается, что на двух участках пройдут ремонтно-путевые работы.
В связи с этим у электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Казанская изменится время отправления и прибытия.
5,7,8,11,13 ноября ряд поездов сообщением Рязань-1 — Узуново и Рязань-1 — Рыбное проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания.