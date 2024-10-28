В Рязанской области пенсионер украл у родственницы почти два миллиона рублей

Мужчина оформил на родственницу несколько кредитов и перевел деньги на другие банковские счета.

В Рязанской области пенсионер украл у родственницы почти два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

54-летняя жительница Касимова сообщила в полицию, что с ее банковского счета списали 1 814 177 рублей. Женщина рассказала, что незадолго до пропажи денег к ней обратился ее 71-летний родственник с просьбой одолжить ему незначительную сумму. Она решила ему помочь и передала свой телефон родственнику, чтоб тот перевел себе обусловленную сумму.

Выяснилось, что мужчина оформил на родственницу несколько кредитов и перевел деньги на другие банковские счета.

Возбуждено уголовное дело.