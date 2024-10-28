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В Рязанской области объявили сбор средств на реабилитацию пятилетней жительнице Касимова
Для реабилитации Анастасии Варламовой требуется 252 тысячи 500 рублей. Девочка перенесла операцию по установке баклофеновой помпы.

В Рязанской области объявили сбор средств на реабилитацию пятилетней жительнице Касимова. Об этом сообщает «Областная рязанская газета».

Для реабилитации Анастасии Варламовой требуется 252 тысячи 500 рублей. Девочка перенесла операцию по установке баклофеновой помпы.

Отмечается, что Настя родилась с проблемами дыхания.

«В течение первых двух лет жизни дочки врачи нашего региона говорили, что ребенок будет расти и дыхание восстановится. В два года Настя была госпитализирована в ДГКБ имени Филатова в Москве, где ей была проведена операция по установке трахеостомы, так как ребенок не набирал вес. Через шесть месяцев в следующую госпитализацию установили гастростому. В марте текущего года после консультации у врача-нейрохирурга девочке рекомендовали установить баклофеновую помпу, чтобы облегчить жизнь ребенку», — рассказала мама Насти Екатерина Варламова.

Помочь девочке можно по номеру телефона +7 (920) 972-53-64 (Екатерина Петровна В.) или по номеру карты 220 220 687 366 16 93 (Сбербанк).