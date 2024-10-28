В Рязанской области объявили сбор средств на реабилитацию пятилетней жительнице Касимова

Для реабилитации Анастасии Варламовой требуется 252 тысячи 500 рублей. Девочка перенесла операцию по установке баклофеновой помпы.

В Рязанской области объявили сбор средств на реабилитацию пятилетней жительнице Касимова. Об этом сообщает « Областная рязанская газета ».

Для реабилитации Анастасии Варламовой требуется 252 тысячи 500 рублей. Девочка перенесла операцию по установке баклофеновой помпы.

Отмечается, что Настя родилась с проблемами дыхания.

«В течение первых двух лет жизни дочки врачи нашего региона говорили, что ребенок будет расти и дыхание восстановится. В два года Настя была госпитализирована в ДГКБ имени Филатова в Москве, где ей была проведена операция по установке трахеостомы, так как ребенок не набирал вес. Через шесть месяцев в следующую госпитализацию установили гастростому. В марте текущего года после консультации у врача-нейрохирурга девочке рекомендовали установить баклофеновую помпу, чтобы облегчить жизнь ребенку», — рассказала мама Насти Екатерина Варламова.