В Рязанской области обнаружили подпольных оружейников

Отмечается, что рязанцы причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, их сбыту.

Более 120 подпольных оружейников выявлено в 39 регионах страны, в том числе в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что рязанцы причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, их сбыту.

Изъяли 333 единицы оружия отечественного и иностранного производства, более 290 кг взрывчатых веществ, 123 электродетонатора, более 633 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 59 подпольных мастерских. Изъяты пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.

Задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, Республике Алтай, Бурятии, Ингушетии, Крыму, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Забайкальском, Приморском, Пермском и Ставропольском краях и еще 25 областях России.