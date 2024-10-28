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В Рязани поток воздуха от проходящего поезда сбил женщину из Средней Азии
Женщина обращалась в БСМП.

В понедельник, 28 октября, на железнодорожном перегоне «Рязань-1 — Лесок» женщину из Средней Азии сбил поток воздуха от проходящего поезда. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Пьяная женщина решила перейти дорогу в необорудованном месте. Она думала, что успеет перебежать ж/д пути, но поток проходящего поезда сбил ее. После случившегося женщина получила ушибы.

Она обратилась в БСМП. Женщину обследовали и отпустили домой.