В Рязани осудили бывшего замначальника транспортной безопасности Росжелдора за взятку

Установлено, что Павел Титов, являясь заместителем начальника управления транспортной безопасности Росжелдора, получил от Михаила Евсеева и Любови Журавлевой взятку в размере свыше 12 млн рублей.

В Рязани осудили бывшего замначальника транспортной безопасности Росжелдора за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в 2013 году Павел Титов, являясь заместителем начальника управления транспортной безопасности Росжелдора, получил от Михаила Евсеева и Любови Журавлевой взятку в размере свыше 12 млн рублей.

Деньги передавались за обеспечение заключения контрактов на поставку обучающих программно-аппаратных комплексов в Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Иркутский государственные университеты путей сообщения.

Суд приговорил Титова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 445,2 млн рублей. Принадлежащая ему квартира, полученная в результате совершения преступления конфискована в собственность государства.

Евсеев осужден на 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 254,4 млн рублей.

Журавлева приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 254,4 млн рублей.