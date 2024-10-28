В Рязани десятки домов остались без отопления и горячей воды

Кроме того, отключения затронут Детский сад № 31; Школу № 21; Детскую школу искусств № 9, Детскую поликлинику № 6.

В Рязани десятки домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщило МУП РМПТС.

Отмечается, что отключение связано с проведением работ по переврезке.

До 17:00 будет временно прекращена подача отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:

ул. Белякова, д. 1, д. 2, д.2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д.30а, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34.

Кроме того, отключения затронут Детский сад № 31; Школу № 21; Детскую школу искусств № 9, Детскую поликлинику № 6.