В Росгвардии сообщили, как избежать ответственности за незаконный оборот оружия

Отмечается, что ведомство будет освобождать от административной ответственности, если владелец оружия сдаст его государству для использования в зоне СВО.

В Росгвардии сообщили, как избежать ответственности за незаконный оборот оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Росгвардия будет освобождать от административной ответственности, если владелец оружия сдаст его государству для использования в зоне СВО.